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澳門地盤棚架倒塌 工人壓升降槽三死四傷

2020-03-25 列印
■發生奪命工業意外的澳門氹仔酒店地盤。
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　　澳門氹仔一酒店地盤發生奪命工業意外，七名工人在升降機內工作期間，突然發生棚架倒塌，當場被棚架壓着受傷被困，消防員接報到場救出送院，其中三重傷者抵院搶救無效死亡。

一人自行爬出

　　澳門勞工局表示，初步調查顯示，昨午四時許，七名工人在肇事酒店地盤的升降機槽內，進行清除雜物工作。其間升降機搭建在升降機槽內的部份棚架突然倒塌，將槽內工作的七名工人壓傷及被困。其他工人發現報警，消防員到場時，其中一名輕傷工人自行爬出。由於現場升降機槽環境狹窄，消防員要搬開壓着傷者的棚竹及雜物，花一段時門才能將餘下六名傷者救出及送院。

　　勞工局稱，其中三名重傷工人送院後證實死亡，事故導致三死四傷。

  事後當局已要求相關承造商停止工地所有工作，並協助死傷者家屬，跟進意外的賠償。

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