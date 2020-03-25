  • 2020年3月25日 星期三
  • 21º
  • 87%
熱門： 新冠肺炎手帶隔離令口罩宵禁

日報新聞 > 港聞

土生土長 虔誠基督徒

2020-03-25 列印
　　現年五十九歲的張舉能法官在香港土生土長，先後於一九八三年及一九八四年取得香港大學法學士和法學專業證書，更於一九八五年在哈佛大學法律學院取得法學碩士。張舉能持有香港大律師執業資格，與新加坡最高法院訟辯人及律師的資格。他在一九八五年曾師承資深大律師余若薇及資深大律師馮華健，自二○○一年獲委任為區域法院法官後，分別在二○一一年及二○一八年獲委任為高等法院首席法官及終審法院常任法官，至今已有近二十年擔任法官的經驗。

　　張官是一名虔誠基督徒，亦是本地教會基督教敬拜會長老會成員。他在四十歲起投身法官行列前曾私人執業十餘年，但至今仍未獲得資深大律師資格。資深大律師湯家驊表示，張官如沒有選擇法官之路，相信他「一早就可以做到資深大律師」。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd