名人紛中招 環保少女自爆病發 皇儲查理斯確診

病毒面前，人人平等，名人也中招。英國皇儲查理斯經檢測後，證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，他與妻子、康沃爾公爵夫人卡米拉在蘇格蘭自我隔離，目前身體健康。白金漢宮說：「英女皇陛下仍然身體健康。」英女皇上周四(十九日)與皇夫菲臘親王遷離白金漢宮，往溫莎堡居住。此外，瑞典環保少女通貝里公佈，她「極有可能」感染新冠病毒。美國哈佛大學公佈，校長白樂瑞亦確診。



查理斯的居停、克拉倫斯宮證實，現年七十一歲的查理斯王子接受檢測，對新冠病毒呈陽性反應，他的病徵輕微，目前健康良好；七十二歲夫人卡米拉亦接受檢測，未受感染，兩人正在蘇格蘭家中自我隔離。查理斯過去數日一直居家工作。發言人指，過去數周，查理斯出席多項公開活動，暫不清楚其受感染的途徑。



查理斯王子本月十三日在倫敦出席一個頒獎活動（The Prince's Trust Awards），他下車踏紅地壇時，欲上前與迎接的人握手，忽然意識到疫情，縮回伸出的手，改以雙手合十示意。其後，他頒獎時一直堅持不與得獎者握手，維持雙手合十。據悉，同場出席者包括滾石樂隊成員朗尼‧活特（Ronnie Wood）、李察‧格蘭特（Richard E. Grant）、安娜‧弗里爾（Anna Friel）和皮雅斯‧布士南（Pierce Brosnan）等藝人。



通貝里稱與父同受感染



白金漢宮指，九十三歲的英女皇健康良好，她上一次與查理斯會面，是在本月十二日。英女皇上周四（十九日）便與九十八歲的皇夫菲臘親王遷離白金漢宮，往溫莎堡居住。



此外，瑞典環保少女通貝里在社交網站透露，與父親早前往布魯塞爾旅行，鑒於中歐疫情嚴重，他們回瑞典後租了一間公寓自我隔離。兩人約十天前出現病徵，開始疲倦、顫抖及咳嗽，父親更發燒。她與父親沒有接受測試，因為在瑞典，只有緊急患者才接受測試。她基本上已康復，二人極可能已染疫。



哈佛校長伉儷染疫



另外，現年六十八歲的哈佛大學校長白樂瑞在哈佛大學網站表示，他和妻子上周日出現病徵，周一接受檢測，周二確診。儘管未知感染來源，本月十四日以來，兩人都在家居工作，無與他人接觸，之後兩周將會繼續家居隔離。迄今哈佛共十九名師生確診，大學已將所有課程改為網上教學，學生不在校內住宿。