﻿蘭桂坊樂隊再有人染疫 ﻿﻿深水埗警署女警初步確診﻿

本港昨天新增二十四宗新冠肺炎確診病例，當中三人曾訪蘭桂坊，在酒吧表演的樂隊群組中再多一人染疫，令全隊十人中八人中招。另出現至少兩宗初步確診，包括一名深水埗警署的女警。當局表示，近日確診病人數字稍為回落，但回港人潮持續，部份返回者或稍後發病，提醒市民不能鬆懈。



本港再多十三男、十一女染疫，年齡由十一至五十七歲，累計四百一十宗確診個案。其中五位新患者近期無外遊，包括一名蘭桂坊酒吧樂隊成員，令樂團約十名成員中有八人確診；另一名蘭桂坊酒吧Insomnia的服務員染疫、長沙灣昌隆工業大廈公司六名職員中四人中招；以及一名近期沒執勤的國泰航空機師確診，他曾到訪蘭桂坊酒吧Insomnia及另一間有確診樂手到訪過的尖沙咀諾士佛臺酒吧All Night Long。



港病例410宗



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名三十六歲男確診者，並無外遊及參與特別活動，未知其感染源頭。同時，再多兩名無病徵確診者，他們家人則出現病徵。至於十九名有外遊紀錄的患者，主要由歐美返港，其中六人為留學生，以及一名國泰港龍航空空中服務員。



此外，一名駐守深水埗警署的二十二歲女警員初步確診，她隸屬巡邏小隊，過去十四日無外遊紀錄，前日（二十四日）當值期間不適，並沒有參與前線工作，亦沒有與市民接觸。警方稱，將不會安排相關小隊所有警員與市民接觸，並正與衞生署接觸，安排徹底清潔及消毒相關警署設施，包括報案室和警車。



另外，Now新聞台表示，該台再多一名剪接師初步確診，她與早前確診的剪接師同一更工作，於二十三日晚因發燒到天水圍醫院求診，現留醫博愛醫院。



