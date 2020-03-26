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急症室另設分流站 處理疑似病人

2020-03-26 列印
　　醫管局總行政經理何婉霞表示，未來一周將陸續在公院急症室設立分流檢疫站，病情相對穩定的個案在採集鼻咽樣本後，需在等候區等候檢測結果，包括在監察病房等候，或在室外通風帳篷等候，病人約在六至八小時內可知檢測結果。她稱，以往只要是懷疑個案都會收入隔離病房，相信新措施可紓緩病房壓力。

　　就有確診者在瑪麗醫院等候五小時才被收入病房，何回應指，承認病房情況有壓力，清潔病房需時，對病人需等候感不好意思，強調等候區符合感染控制的要求。

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