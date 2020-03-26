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網售口罩呃95萬 警拘一男

2020-03-26 列印
網售口罩呃95萬 警拘一男
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　　警方偵破兩宗網售口罩騙案。今年一、二月有騙徒在網上平台聲稱有低價口罩發售，每盒五十個日本口罩僅售五十元，有一百零三人中招，按騙徒指示將款項存入指定銀行戶口後，卻未能收取貨物，懷疑受騙報警，涉款共九十五萬元，其中一名受害人損失十八萬六千元。警方前日在柴灣拘捕一名四十歲姓張男子，涉以欺騙手段取得財產。

　　另外，警方於上月十三至十八日接獲三十名受害人報案，指在網上購買口罩及透過銀行轉帳，共涉款一萬五千元，但未有收到相關貨物，懷疑受騙報案。警方昨日分別在沙田及港島西拘捕一名二十四歲姓鍾男子及一名二十二歲姓賴女子。

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