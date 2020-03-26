另外，警方於上月十三至十八日接獲三十名受害人報案，指在網上購買口罩及透過銀行轉帳，共涉款一萬五千元，但未有收到相關貨物，懷疑受騙報案。警方昨日分別在沙田及港島西拘捕一名二十四歲姓鍾男子及一名二十二歲姓賴女子。
網售口罩呃95萬 警拘一男
另外，警方於上月十三至十八日接獲三十名受害人報案，指在網上購買口罩及透過銀行轉帳，共涉款一萬五千元，但未有收到相關貨物，懷疑受騙報案。警方昨日分別在沙田及港島西拘捕一名二十四歲姓鍾男子及一名二十二歲姓賴女子。
名人紛中招 環保少女自爆病發 皇儲查理斯確診
病毒面前，人人平等，名人也中招。英國皇儲查理斯經檢測後，證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，他與妻子、康沃爾公爵夫人卡米拉在蘇格蘭自我隔離，目前身體健康。白金漢宮說：「英女皇陛下仍然身體健康。」英女皇上周四...
2020-03-26
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浙江台州落冰雹 居民以為天塌了
三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。 磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣...
2020-03-23
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正進行新冠肺炎檢測 25歲韓惡魔收2.5萬殺女童
南韓「N號房」事件因包括未成年人女性被性虐及性剝削轟動當地社會。據韓聯社報道，昨日上午南韓警方將疑犯趙主彬示眾送檢時，趙主彬當場公開道歉，稱感謝制止他這無法自拔惡魔般的生活。檢方最早打算將於本天提審。...
2020-03-26
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屋苑錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，馬鞍山薈朗1座中層B3室，面積266方呎，開放式間隔，原叫價430萬，減至415萬購入，呎價15602元。原業主於16年以3...
2020-03-26
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兩萬億救經濟方案獲通過 美股反覆 杜指升495點
美國達成歷來規模最大的二萬億美元拯救經濟方案，美股早段表現反覆，杜指重返21000點，更曾升逾700點，但其後倒跌，目前升逾500點。白宮與國會就緊急經濟援助計劃達成協議，以減輕疫情對經濟的影響。 ...
2020-03-26
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卡尼阿蘇趕復賽回歸 因疫得福
新冠肺炎疫影響全球，熱刺中鋒哈利卡尼和巴塞隆拿射手蘇亞雷斯卻因禍得福。前者大腿肌肉傷患四月中方可重新候命，哨牙蘇接受膝部手術後，預計五月初才復出，如今賽季延期兩人勢可在聯賽恢復後立即上陣，帶領球隊作最後衝刺。 哈利卡尼在元旦日英超作客0:1不敵修咸頓一戰拉傷左大腿肌肉，須養傷至四月初才能重返綠茵場。此子月初已開始恢復有球操練，如今英超據報將會延至六月初才恢復，此子有足足兩個多月時間訓練，屆時可望重拾最佳狀態迎接最後九輪聯賽。 哈利卡尼信心十足道：「我現在狀態良好，距離康復並不遠。我做了很多恢復性訓練，計畫兩到三周後便可歸隊，且看比賽何時重新開始。」此子和鋒線拍檔孫興...
2020-03-26
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全新大改款 X6 M50iA 豪極首展
寶馬代理上周日（3月22日）在一年一度打吡大賽發表兩款新車，全新X6及8系GranCoupe，兩者現於灣仔告士打道BMW Luxury Class旗艦店公開亮相。大改款X6 M50iA頂級版擁有史上最...
2020-03-26
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居家隔離各自精采 阿Sa畫畫Kenny安心瞓 祖兒任睇做「祖操」
阿Sa（蔡卓妍）、阿嬌（鍾欣潼）和Kenny（關智斌）等原本在馬來西亞拍攝新劇，但當地新冠肺炎疫情惡化而停工，他們在前晚穿戴全副防護裝備，由大馬飛抵香港，隨即接受14日強制家居隔離。阿Sa返到家中後，...
2020-03-26
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社論——化整為零 掃走病魔
新冠肺炎疫情起伏不定，單單依靠市民注重個人衞生，對堵截病毒擴散雖然有一定作用，但並非最為有效。港府正研究限制參與社交活動的人數，是抗擊病毒非不得已的舉措，愈早實行愈好，公眾要有心理準備，暫時須忍耐接受。 早前歐美多國佛系抗疫，嘗到苦果，確診人數飆升，死亡人數大增，近日終於醒覺過來，轉而採取強硬的抗疫手段。在意大利，差不多全民足不出戶，而德國只容許二人參與社交活動。昨天人口大國印度更加激進，頒佈全國封閉二十一天，務求掃走病疫禍害。 香港人受過○三年沙士的慘痛教訓，在內地傳入新冠肺炎的第一波疫情中，人人戴口罩，勤洗手，又提高個人衞生，在集體努力下，成功把受感染人數壓低。但隨着大...
2020-03-26
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順理成章——金鎗六十 是時候休息
剛周日有「金鎗六十」在打吡奪標的精彩鏡頭，直路上從大外欄如飛追上，衝線時追越大冷門「幸福掌聲」，過程實在扣人心弦。至此繼「佳龍駒」後，「金鎗六十」成為第二匹四歲三冠王，而相信季尾時候的馬王選舉，「金鎗六十」也大有機會榮膺今屆香港馬王。然而剛戰此駒回凱旋門時出現煩躁舉動，看來陣中確實消耗不少氣力，相信是時候讓牠休息，假如短期內未能恢復過來的話，出戰下個月舉行的女皇盃與否也宜慎重考慮。 近期頗多賽駒起步漏閘的鏡頭，像「美麗多多」剛戰亦是，雖然從巡邏影片所見，看來應是馬兒本身問題所致，但亦有人質疑當時閘廂後左右兩邊，均有助理人員在協助該駒出閘，巡邏影片是正面角度拍攝，是否有其他...
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