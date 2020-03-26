聶德權指，兩日共接載逾五百港人回港，其中昨日兩班接載二百八十一人，絕大部份來自武漢周邊的孝感、咸寧及黃石等三個城市，以及武漢以外，湖北省其他地區。當中包括有滯留孕婦、考DSE的學生、港府工作人員及有醫療需要等的港人。
昨日乘坐首班包機的港人，由政府安排專車，陸續抵達武漢天河國際機場。身穿防護衣的政制及內地事務局和入境處人員、衛生署和醫管局的人員，在機場為他們辦理撤離工作，並向他們派發防疫包，包括酒精紙及口罩和特首辦的信件。
聶德權：屬低風險地區
聶德權稱，由於武漢以外地區連續多日沒有新增個案，疫情趨緩，屬低風險地區，因此毋須像第一批從武漢回港的港人一樣，抵港下機後要即時入住檢疫中心。為確保該批滯留港人無感染，他們返港後須接受家居隔離十四天。
昨午約四時，乘坐第一班「國泰」包機的一百三十一名港人抵達武漢機場後，陸續安排登機。及至傍晚六時，包機抵港後，身穿保護衣的衞生署人員登上飛機進行檢疫。該批港人跟首批包機的港人不同，由於毋須入住檢疫中心強制隔離，只需家居檢疫十四天。當局沒安排旅遊巴接載他們離開，只乘坐機管局的接駁巴士到客運大樓辦理入境手續後，經抵港大堂離開。
再有一名港人武漢病亡
乘坐第一班包機由湖北返港，任職電梯維修的蔡先生稱，一家四口在農曆新年回黃石市探親，不料被困兩個多月，生計受到影響，情緒一度低落。港人陳女士稱，封城初時街市物資又短缺，很不習慣。衞生署呼籲他們每日在手機通訊軟件分享位置及量度體溫。第二班包機接載一百五十名港人，他們晚上約七時抵達天河國際機場後登機，並於晚上約九時抵港。
另外，一名滯留湖北的六十二歲港人上周五在武漢逝世，令相關死亡個案增至兩宗，其餘在當地確診的十二名港人都已康復出院。
內地新冠肺炎疫情漸趨穩定，四川省疫情應急指揮部昨日發佈公告，具有交叉感染風險的經營單位，如歌舞娛樂、遊戲遊藝、互聯網上網服務場所、營業性麻將場所和大型兒童遊樂設施、健身房、室內游泳館、網吧等，可以重新開業。
國家衞健委表示，截至周三凌晨零時，全國新增四十七宗確診病例，全部為境外輸入。