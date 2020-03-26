﻿第二批包機湖北接回281港人﻿﻿毋須入檢疫中心只需家居隔離﻿

港府昨日起一連兩天安排第二批包機，接載滯留在湖北的逾五百名港人回港，當中四分一為十六歲以下小童。首日兩班包機合共接載約二百八十一人，他們回港後毋須入住檢疫中心，只須接受十四日家居隔離。今次包機行動由政制及內地事務局局長聶德權及入境處處長曾國衞帶隊，派出入境處、衞生署及醫管局等四十七人團隊到武漢支援。



聶德權指，兩日共接載逾五百港人回港，其中昨日兩班接載二百八十一人，絕大部份來自武漢周邊的孝感、咸寧及黃石等三個城市，以及武漢以外，湖北省其他地區。當中包括有滯留孕婦、考DSE的學生、港府工作人員及有醫療需要等的港人。



昨日乘坐首班包機的港人，由政府安排專車，陸續抵達武漢天河國際機場。身穿防護衣的政制及內地事務局和入境處人員、衛生署和醫管局的人員，在機場為他們辦理撤離工作，並向他們派發防疫包，包括酒精紙及口罩和特首辦的信件。



聶德權：屬低風險地區



聶德權稱，由於武漢以外地區連續多日沒有新增個案，疫情趨緩，屬低風險地區，因此毋須像第一批從武漢回港的港人一樣，抵港下機後要即時入住檢疫中心。為確保該批滯留港人無感染，他們返港後須接受家居隔離十四天。



昨午約四時，乘坐第一班「國泰」包機的一百三十一名港人抵達武漢機場後，陸續安排登機。及至傍晚六時，包機抵港後，身穿保護衣的衞生署人員登上飛機進行檢疫。該批港人跟首批包機的港人不同，由於毋須入住檢疫中心強制隔離，只需家居檢疫十四天。當局沒安排旅遊巴接載他們離開，只乘坐機管局的接駁巴士到客運大樓辦理入境手續後，經抵港大堂離開。



再有一名港人武漢病亡



乘坐第一班包機由湖北返港，任職電梯維修的蔡先生稱，一家四口在農曆新年回黃石市探親，不料被困兩個多月，生計受到影響，情緒一度低落。港人陳女士稱，封城初時街市物資又短缺，很不習慣。衞生署呼籲他們每日在手機通訊軟件分享位置及量度體溫。第二班包機接載一百五十名港人，他們晚上約七時抵達天河國際機場後登機，並於晚上約九時抵港。



另外，一名滯留湖北的六十二歲港人上周五在武漢逝世，令相關死亡個案增至兩宗，其餘在當地確診的十二名港人都已康復出院。



內地新冠肺炎疫情漸趨穩定，四川省疫情應急指揮部昨日發佈公告，具有交叉感染風險的經營單位，如歌舞娛樂、遊戲遊藝、互聯網上網服務場所、營業性麻將場所和大型兒童遊樂設施、健身房、室內游泳館、網吧等，可以重新開業。



國家衞健委表示，截至周三凌晨零時，全國新增四十七宗確診病例，全部為境外輸入。



