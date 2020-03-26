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立會通過臨時撥款2158億

2020-03-26 列印
　　立法會昨以三十九票贊成、二十四票反對，通過二千一百五十八億元的臨時撥款決議案，讓政府在新財政年度維持運作，同時否決民主派提出削減特首辦和警務處撥款的修訂。會議期間多名民主派議員接連發言，批評政府抗疫不力遲遲不肯封關，又指警隊在處理反修例活動時濫用暴力，提出多項修正案，要求削減特首辦及警隊開支，並點算法定人數拖延，但都被否決。

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