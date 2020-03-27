入院治療 情況嚴重 林建康在英疑染疫 一度失去知覺

已故麗新集團創辦人林百欣的養子林建康，早前往英國探望就讀當地寄宿學校的兒子，其間感到不適，懷疑感染新冠肺炎，按英國當地規定，當局沒有安排他入院，要求他先家居隔離七日，其後林建康情況急速惡化，肺部功能轉差，一度失去知覺，即被送醫院治療，情況令人憂慮。



現年五十二歲的林建康，其長子林孝勇，十八歲，在英國寄宿學校Brighton College讀書。為了應付今年的大學入學試A-level，即使學校三月二十日起全面停課，他沒有像其他香港留學生一樣提早回港，卻選擇留在當地溫習。母親林黃寧艷早前前往當地，陪伴左右，其間兩人盡量留在家中，極少外出。



據悉，林建康早前親身往英國探望兒子，身處當地期間，夫婦均感不適，懷疑感染新冠肺炎，於是按當地要求致電緊急熱線求助。英國當局指，他們毋須入院，要求二人家居隔離七天。隨後，林建康的情況急速惡化，肺部功能轉差，一度失去知覺。家人於是再次致電緊急熱線。最後，林建康與妻子被一同送入醫院，林健康更須接受深切治療，情況令人憂慮。據悉，林的私家醫生已飛往英國，為林診治。



緊急求救 當地限制入院



根據英國國民保健署官網列出的建議，任何人若有持續發熱及咳嗽等病徵，暫不可前往醫院，當局會要求其在家隔離七天。若然患者在家不能自理、情況惡化，或七天後病情沒有轉好，則可致電緊急熱線求助。同時，當局警告，任何人在致電緊急熱線前，都不能擅自前往醫院。



記者嘗試聯絡林建康夫婦，均被轉駁至留言信箱。林建康的哥哥林建岳回覆傳媒查詢表示，已聽過有關傳聞，曾嘗試發訊息聯繫，但沒收到回覆。早前母親余寶珠與其通電話時提及，林建康兩周前感到身體不適。