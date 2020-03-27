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行會今商限聚會人數 或放棄禁酒令

2020-03-27 列印
■專家建議，當局宜考慮更多食肆實際操作問題，例如客人數目及座位距離。
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　　據悉，行政會議今天舉行特別會議，商討社交聚眾人數的問題，港府初步傾向定下合適的社交人數，最快今天將有公佈。至於特首拋出的限酒令建議，引起業界非議。據悉，港府認為，若業界能夠在經營時自律，管理客人數目，或有機會放棄立法禁售酒。

　　政府專家組成員、中大專染學者許樹昌指出，自己無參與政府有關「禁酒令」的討論，他卻認為禁酒未必能遏止疫情，指專家曾給予建議，包括縮減營業時間及人數，以及盡量不做夜市，其餘細節由政府內部討論。他認為，最重要是減少食肆的群眾聚集，建議政府考慮更多食肆實際操作問題，如客人數目、座位距離及夜市只做外賣等。
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