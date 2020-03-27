新增43病例 14人無外遊 ﻿確診女警曾光顧爆疫酒吧﻿

本港新冠肺炎確診個案增至四百五十三宗，較上周急升約一倍，當局形容情況令人擔憂。當局指，一名確診女警曾與一名同袍到有確診個案的酒吧消遣，又在發病當日與三名同袍下午茶，加上她曾入住普通科病房半日，至少令九人列作密切接觸者。接連爆疫的四間酒吧及樂隊，由同一家公司管理，確診人數增至十六人，公司其餘一百多人全部送入檢疫中心。



昨天本港再多四十三人確診，其中十四人無外遊記錄，包括一名駐守深水埗警署的二十二歲女警。她曾與一名同袍到尖沙嘴All Night Long酒吧消遣，該酒吧曾出現確診個案，她發病後曾到新界南室內練靶場訓練燒槍，其後與三名同袍下午茶。



醫管局表示，女警確診前，曾入住明愛醫院普通科病房半日，當時同一病格五名病人需接受隔離。有四十四名醫護職員曾照顧該女警，他們有穿着防護裝備，故毋須接受檢測。由於女警曾肚屙，加上發燒入院，但肺片顯示沒有感染跡象，故將她收入普通病房。



至於蘭桂坊Insomnia、尖沙咀All Night Long及灣仔Dusk till Dawn酒吧，一共再多十人染疫，包括三名職員、四名顧客及三名樂手。衞生防護中心指，以上三間酒吧、灣仔Centre Stage酒吧及九隊樂隊，均由一家公司管理，涉一百二十四人，其中十六人確診，其餘一百多人會送檢疫中心。中心指，部份職員居於灣仔恆信大廈的宿舍，接觸較多。



其餘無外遊個案中，一名患者曾到中環Kagesha Lounge消遣，該酒吧亦有其他確診者曾到訪。而長沙灣昌隆工廈公司群組，再多一人確診，六名員工中五人染疫。中心指，該公司座位較密，員工沒戴口罩。另有一名四十六歲男子確診，中心對其感染源頭暫無頭緒。



至於二十九宗有外遊記錄的個案，包括有十名海外留學生、一名轉機人士、一名新來港的菲傭、一名與僱主外遊美國的外傭，以及一名加拿大黃刀鎮團友。



