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湖北返港不用隔離 徐德義：與外國風險有別

2020-03-27 列印
　　由湖北乘港府專機返回的港人，毋須入住檢疫中心及佩戴檢疫監察手帶，引起爭議，食衞局副局長徐德義稱，內地確診宗數維持低位，外國則急升，故從外地與內地抵港的人士，風險有別。

　　他亦指，政府決定湖北回港者不用入檢疫中心時，曾參考本月初首批乘坐武漢包機回港的四百多人，僅一人確診，加上自上月初開始，而從內地入境的受檢疫人士，亦暫時未見確診個案。

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