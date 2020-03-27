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手帶輕易脫下 隔離者抨檢疫漏洞多

2020-03-27 列印
手帶輕易脫下 隔離者抨檢疫漏洞多
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　　有接受十四日家居檢疫的市民在社交網站上載短片，展示單手將監察手帶輕易脫下（見圖），直指手帶「廢到無人有」，又批評檢疫專用的手機應用程式是「垃圾」，聲稱透過掃描OR Code登記資料後，一直未有收到驗證碼短訊，質疑衞生防護中心無法透過手帶監察隔離者行蹤，並提醒網民出街要戴口罩自保。

　 網民Bob Cousin在fb群組上載影片，透露早前剛乘飛機從杜拜回港，機上逼滿回港的留學生，以及他形容為「港豬」的沒禮貌人士。而下機後接受連串的檢疫措施，批評漏洞處處，如遞交表格時，職員沒有查問他們從何地回港，或有否出現病徵等。

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