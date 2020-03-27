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湖北包機再接回277港人

2020-03-27 列印
■入境處人員向回港的港人派禮物包。
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　　政府昨日連續第二日派兩班包機，接載二百七十七名滯留在湖北武漢以外地區，如咸寧、孝感等地的港人返港。兩班班機先後在昨午約五時及晚上八時許抵港，乘客落機後自行回家，接受家居強制檢疫十四日，不須佩戴監察手帶。

　　政制及內地事務局局長聶德權表示，兩日共接載五百五十八名港人回港，包括兩名應屆DSE考生及兩名孕婦，另有三人未能通過體溫檢測而未有上機。兩輪行動共接載逾千人返港，入境處職員會繼續跟進未離開湖北港人的需要。

　　有返港的學生向傳媒說很開心可以回港，因滯留相當苦悶，這段時間有與同學聯絡，但擔心復課後會被某些同學排斥，亦憂慮學習進度會落後。

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