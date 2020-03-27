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美股中段升1081點

2020-03-27 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二二二八一點，升一千零八十一點；納指則報七六七五點，升二百九十一點。滙控美國預託證券價格見四十六點六七港元，升零點九七港元；騰訊則見三百九十點七四港元，升八點九四港元。紐約期金報每盎司一千六百四十九點五美元，升十六點一美元；紐約期油則報每桶二十三點四五美元，跌一點○四美元。
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