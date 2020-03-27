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中律協會去信鄭若驊 爭取抗疫現金援助

2020-03-27 列印
中律協會去信鄭若驊 爭取抗疫現金援助
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　　疫情下，法庭有限度運作，法律界工作減少，收入大減，向港府求助。香港中律協會本周先後去信政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、終審法院首席法官馬道立、律師會會長彭韻僖，要求協助將法律界納入「防疫抗疫基金」現金支援計劃之內，向律師行及大狀辦事處發放由八萬至二十萬不等的一次性資助，或推出免息或低息的專業貸款服務等，讓法律界渡過疫情難關。

　　中律協創會會長陳曼琪（見圖）本周三與鄭若驊舉行電話會議，就爭取政府向法律界提供「防疫抗疫基金」現金援助，及協會建議司法機構在法庭全面恢復運作時的安排作出跟進和反映意見。中律協指，司法機構因應疫情實行的一般延遲安排，令法律界的工作陷入冰封停頓兩個月，而業界又需長時間才能全面恢復正常的法律服務，收入受影響的時間將從防疫期間的數個月持續至半年或以上。

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