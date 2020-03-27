中律協創會會長陳曼琪（見圖）本周三與鄭若驊舉行電話會議，就爭取政府向法律界提供「防疫抗疫基金」現金援助，及協會建議司法機構在法庭全面恢復運作時的安排作出跟進和反映意見。中律協指，司法機構因應疫情實行的一般延遲安排，令法律界的工作陷入冰封停頓兩個月，而業界又需長時間才能全面恢復正常的法律服務，收入受影響的時間將從防疫期間的數個月持續至半年或以上。
中律協會去信鄭若驊 爭取抗疫現金援助
中律協創會會長陳曼琪（見圖）本周三與鄭若驊舉行電話會議，就爭取政府向法律界提供「防疫抗疫基金」現金援助，及協會建議司法機構在法庭全面恢復運作時的安排作出跟進和反映意見。中律協指，司法機構因應疫情實行的一般延遲安排，令法律界的工作陷入冰封停頓兩個月，而業界又需長時間才能全面恢復正常的法律服務，收入受影響的時間將從防疫期間的數個月持續至半年或以上。
入院治療 情況嚴重 林建康在英疑染疫 一度失去知覺
已故麗新集團創辦人林百欣的養子林建康，早前往英國探望就讀當地寄宿學校的兒子，其間感到不適，懷疑感染新冠肺炎，按英國當地規定，當局沒有安排他入院，要求他先家居隔離七日，其後林建康情況急速惡化，肺部功能轉...
2020-03-27
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浙江台州落冰雹 居民以為天塌了
三月飛霜，浙江台州受強對流天氣影響，周日（二十二日）早上出現雷陣雨天氣，而局部地區更落冰雹！浙江前天下午起出現今年首場強對流天氣，杭州、紹興、寧波等地出現強降雨、強雷電，杭州西湖區、富陽、諸暨、柯橋、餘姚、北崙等地下了冰雹，局地出現八級以上的大風，雨勢最大每小時二十至三十毫米。昨早，強對流雲團在台州臨海一帶發展，七時多，臨海杜橋鎮下起冰雹，一顆顆冰珠看上去晶瑩剔透，直徑超過一厘米。此外，仙居城區，臨海南部，椒江北部等地都先後出現冰雹，直徑達一至二厘米。 磐安、仙居、天台亦發出冰雹橙色預警訊號，蘭溪發出雷電橙色預警訊號，臨安、桐廬、蕭山發出暴雨橙色預警訊號，東陽、衢州等四個縣...
2020-03-23
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國際名廚卡多茲 染新冠肺炎辭世
享譽國際的美籍印度裔名廚卡多茲（Floyd Cardoz，小圖）上周確診新冠肺炎，周三在新澤西州去世，終年五十九歲。 卡多茲擔任總廚的Hunger Inc. Hospitality發表聲明稱：「我們懷...
2020-03-27
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屋苑錄用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價成交個案，香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角咀亮賢居低層F室，面積499方呎，兩房間隔，望市景，原叫價830萬，減價20萬，以810萬成交，呎價16232元，據...
2020-03-27
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美新失業人數急升 無礙市場氣氛 G20救市 杜指飆1351點
受到肺炎疫情衝擊，美國經濟活動陷停頓，首次申領失業救濟人數創有紀錄以來新高，達328.3萬人，屬有紀錄以來最多。G20發表聯合聲明，將在公共衞生和財政措施方面採取協同行動，正向全球經濟注入五萬億美元資...
2020-03-27
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天王加入百萬捐獻 疫境有情
疫境中更見人情！一眾體壇明星為今次受新冠肺炎疫情影響的人士捐錢行善。費達拿、美斯、哥迪奧拿、C朗拿度及其經理人文迪斯，不約而同捐出一百萬善款，關懷自己的社區。 瑞士天王費達拿為協助自己國家的脆弱家庭抗疫，周三在社交平台公布將和妻子米爾卡捐出一百萬瑞士法郎（約七百九十六萬港元）。他強調︰「現在是充滿挑戰的時刻，沒有人置身事外。我們的貢獻只是開始，希望大家可以一起幫助更多有需要的家庭，共渡難關！」 費達拿：我們在一起 美斯亦向巴塞隆拿一家醫院，以及阿根廷的醫療機構捐出一百萬歐羅（約八百四十八萬港元）。曼城領隊哥迪奧拿同樣向巴塞一個基金會捐款一百萬歐羅，幫助醫院購買設備。...
2020-03-27
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舊區咖啡情
說到香港舊區情懷，很自然會想到唐樓建築與小店等環境氛圍，除此之外還有互相關懷那一份人情味。筆者早前來到剛進駐旺角豉油街的半路咖啡店，與老闆傾談，原來生於旺角的他對舊物情有獨鍾，希望藉咖啡店能凝聚這小社...
2020-03-27
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嫲婆合體 一家六口公園放電 熊黛林湊孖女散步大陣仗
今年10月踏入4字頭的熊黛林（Lynn），自從為百億富二代老公郭可頌誕下一對孖女後，便減少幕前工作做幸福人母，有傳一直想為郭家添丁的她，去年更由北角半山進駐東半山過億豪宅作準備，Lynn媽亦搬埋入去一...
2020-03-27
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社論——為了家人 暫時「分家」
近日約有三萬名留學生回港避疫，如何安排他們自我隔離十四天，變成不少家庭的頭痛問題。家長為了全家人着想，必須採取措施，暫時與子女分開居住，一方面避免交叉感染的可能性，同時亦盡公民責任，合力遏止社區爆發疫情。 從海外返回的留學生，有隔離需要，以確保不把病毒帶回，但問題是香港家庭空間狹少，如何分隔子女，對不少家庭是個考驗。尤其家中有長者，他們是高危一族，必須給予最大的保護。若果家庭經濟能力有限，家長應向親友求助，是否可以暫時寄居，以騰出家居給子女作自我隔離。在抗疫關鍵時刻，港人要發揮互助精神，對親人的要求，應予最大的體諒和支持。 至於經濟條件較充裕的家庭，應考慮租住酒店房間，家長...
2020-03-27
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田泰安復出締神話
田泰安的隔離期於明日屆滿，將可離開酒店返回沙田馬場宿舍，既毋須每天往醫院檢測，更可於周日刑滿復出，不必再獨用前屬女騎師室的隔離騎師室。他表示證實無感染新型冠狀病毒，個人鬆了口氣，而對於今戰座騎，他認為...
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