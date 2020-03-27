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越南米僅佔供港量四分一 米商籲勿搶米

2020-03-27 列印
　　越南政府暫緩出口食米禁令，最快明日決定是否暫停出口食米。

　　香港米行商會理事長陳建年昨表示，越南暫停簽署新食米合約，對本港食米供應並無太大影響，強調香港有儲糧制度，加上本港目前有超過一個月米存量，越南米只佔本港供應四分一，呼籲市民毋須擔心，不要去搶米。

　　陳指，本港的食米約四分之一來自越南，其餘主要依賴泰國供應，而泰國是全球大米第二最大出口國，出口香港的只是小量。

　　陳建年又提到，泰國官方保證會如常向香港出口大米，若越南暫停出口大米，泰國可增加對本港的供應。

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