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低收入戶失業人數升近四倍

2020-03-27 列印
　　新冠肺炎打擊各行各業，失業人數急增。樂施會等團體於本月中訪問三百六十四居於劏房，或月入低於家庭入息中位數七成的市民。 　　發現農曆新年後的失業人數升近四倍，當中有三成受訪者表示因公司裁員或倒閉而失業，約七成半受訪者對能保住工作感到無信心。

　　樂施會指基層市民在疫情下面臨失業或開工不足，無法納入職津保障範圍，建議政府向他們派發不少於六個月、每月約五千八百元的短期失業津貼。

　　另外，工聯會訪問六百七十多名失業慰問金申請者，逾半人來自飲食業和建造業，當中六成半人無信心在三個月內找到全職工作，亦有一半人已失業逾兩個月；大量打工仔需要放無薪假，呼籲政府援助失業人士。

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