低收入戶失業人數升近四倍

疫境中更見人情！一眾體壇明星為今次受新冠肺炎疫情影響的人士捐錢行善。費達拿、美斯、哥迪奧拿、C朗拿度及其經理人文迪斯，不約而同捐出一百萬善款，關懷自己的社區。 瑞士天王費達拿為協助自己國家的脆弱家庭抗疫，周三在社交平台公布將和妻子米爾卡捐出一百萬瑞士法郎（約七百九十六萬港元）。他強調︰「現在是充滿挑戰的時刻，沒有人置身事外。我們的貢獻只是開始，希望大家可以一起幫助更多有需要的家庭，共渡難關！」 費達拿：我們在一起 美斯亦向巴塞隆拿一家醫院，以及阿根廷的醫療機構捐出一百萬歐羅（約八百四十八萬港元）。曼城領隊哥迪奧拿同樣向巴塞一個基金會捐款一百萬歐羅，幫助醫院購買設備。...

2020-03-27