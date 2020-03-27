不沉迷憤怒報復 曾蔭權：珍惜現在

前特首曾蔭權(見圖)去年獲終審法院判勝訴，撤銷公職人員行為失當罪名。曾蔭權早前接受天主教慈善機構「生命恩泉」訪問，分享獄中感受，指自己不會沉迷恐懼、憤怒和報復心理，又相信與妻子曾鮑笑薇會很長久，希望珍惜現在每個時間。



曾蔭權指自己在獄中所受的苦不及妻子、兩名兒子和兄弟姊妹，每當家人探監時，他會反過來安慰對方，指痛苦引領自己到新的視野，自己內心感到安寧。剛與妻子慶祝金婚的曾稱，愛太太的程度時間愈耐愈深，相信太太對他的感覺也一樣，「相信我們會很長久，希望珍惜現在每個時間。」



相比之前經常用懷疑的角度去看事物，曾又說現在日常生活改變了很多，例如多了笑容，對每個人都會從好的角度去看。







