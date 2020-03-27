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菲駐港領館籲國民避免外出

2020-03-27 列印
　　菲律賓駐港領事館日前透過社交網站表示，因應多名在港菲律賓人確診感染新冠病毒，呼籲在港的菲律賓社群應盡量留在家中，如需外出要避免前往人多地方，以及保持社交距離。香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒歡迎有關呼籲，指有僱主會讓外傭在星期日以外日子放假，避免外傭聚集。她又指不少僱主都希望外傭放假日留在家中，減低感染風險，但收到部份僱主求助，難以勸喻外傭放假留家，有外傭更寧願中止合約，有僱主因而感到抑鬱。

　　外傭團體亞洲移居人士聯盟指不少外傭都對疫情感到擔心，願意在放假時留在僱主家中，但外傭普遍缺乏私人空間，建議政府研究提供地方，讓外傭放假。

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