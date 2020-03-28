戲院機舖等六類場所停市14天 食肆同枱禁超四人

本港新冠病毒確診昨天破五百宗。特首林鄭月娥昨天宣佈新防疫措施，行會通過明日零時起，禁止多於四人公眾地方聚集，及由今午六時起，管制餐飲業務包括每張枱不能多於四人，亦下令關閉戲院等六類娛樂場所，兩項措施有效期均為十四日。違反聚集禁令者，最高罰款二萬五千元及監禁六個月。林鄭強調正準備制定第二輪「防疫抗疫基金」，支援受影響業界。



公眾聚集限制相同



特首林鄭月娥昨日在記者會表示，為進一步減少人群聚集，由星期日零時起，禁止多於四人在公眾地方聚集，但有十二項豁免，包括家居、工作間、履行政府功能的場合如立法會、法庭及區議會；還有喪禮、婚禮及乘坐公共交通等，為期十四天，違例者會被定額罰款二千元，或最高罰款二萬五千元及監禁六個月。保安局局長李家超指禁止四人以上在公眾地方聚集，與平日處理公眾活動是兩回事。



她指出，限制四人的聚會並無科學基礎，只參照數個國家的做法，再因應本港情況而得出結論。被問及外傭聚集及行山等活動會否獲豁免，她未有正面回應，僅稱市民須加強社交距離。



十二項活動獲豁免



另外，今日下午六時起，所有領牌食肆須遵守六項要求，包括為客人檢測體溫、座位減半、每張枱之間最少有一點五米距離、每張枱不能多於四人等，所有餐廳內的人士必須戴口罩，進食期間除外，任何人沒有合理辯解違反規例即屬犯罪，最高罰款五萬元及監禁六個月。食環署會調派人手加強巡查，在現場視察有否違法。



有六類場所要關閉，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所包括桌球室、保齡球場及溜冰場、公眾娛樂場所包括電影院，以及派對房間，有效期十四日。



林鄭月娥承認措施無可避免打擊相關行業的生意，政府會提供財政支援，前提是僱主不能在這段時間裁員，否則將影響申請資格。她又宣佈，啟動第二輪「防疫抗疫基金」支援業界。對於取消「禁酒令」，她強調相關措施僅為建議，聽取業界意見後，認為只禁止飲酒和賣酒不能對症下藥。她又呼籲市民齊心協力抗疫。



有食肆負責人指，每張枱須相距一點五米，即變相減少客量，會影響生意。身兼行會成員的飲食界立法會議員張宇人指飲食界今日起會自願採取加強防疫措施。香港酒吧業協會則歡迎政府放棄禁酒令的決定，認為可保障酒吧業及酒商員工的生計。