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英揆約翰遜確診

2020-03-28 列印
英揆約翰遜確診
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　　英國首相約翰遜確診新冠肺炎。約翰遜在Twitter表示，過去二十四小時，他出現輕微病徵，經檢測後對新冠病毒呈陽性反應。他表示，現正自我隔離，仍繼續領導政府對抗疫情。
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