酒吧樂隊群組添19人中招 港新增65病例創單日新高

本港再多六十五人確診新冠肺炎，創單日新高，累積個案突破五百宗大關至五百一十九宗。酒吧及樂隊群組新增十名職員、九名顧客，以及兩名顧客的密切接觸者確診，共計至少四十五人染疫。而早前確診的女警在求醫時有咳嗽，經勸喻後仍拒戴口罩，連累兩名抽血員需接受隔離檢疫，其中一人不適。



確診女警求醫不戴口罩



新確診者當中二十四人無外遊紀錄。接連爆疫的四間酒吧及樂隊，再添十名樂手及職員、九名顧客，包括一名任職東華三院黃竹坑職業治療中心的二十三歲女護士，以及兩名顧客的密切接觸者確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，現時仍難以確定該群組的感染源頭，首要追蹤酒吧群組的所有密切接觸者。至於四十一名曾外遊的患者，包括十四名海外留學生及一名瑪嘉烈醫院護士，該護士返港後沒有上班。



日前確診的二十二歲女警到明愛醫院求醫時有咳嗽，但沒有戴口罩。抽血員勸喻病人戴上口罩後繼續臨牀工作，惟她未有聽從。醫管局總行政經理何婉霞指出，該兩名抽血員有戴口罩及手套，由於為病人抽血、進行靜脈注射及做心電圖的過程超過十五分鐘，將兩名同事列為密切接觸者，其中一人不適。何強調當局十分關注事件，強烈呼籲病人聽從指示及合作。她沒回應會否就事件向警方投訴，但強調面對屢勸不聽的病人，前線可知會保安及管理層。



警方昨在社交平台就事件對醫護人員構成影響，並引起社會不安，深感抱歉；認為有關警員防疫意識不足，為避免同類事件發生，會提醒全體警務人員要積極配合防疫工作。醫管局支援職系員工協會理事長吳偉玲指前線護士感到擔心，病人拒絕合作只能向上級匯報。



另外，防疫措施再受人質疑，前新聞主播繆美詩在社交平台指出，她由加拿大返港，入境大堂職員沒有任何指示，亦沒有衛生署人員收回已填寫的健康申報表，只能將表格帶返家中，形容檢疫措施相當「神奇」。



