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染疫者現失嗅覺味覺症狀

2020-03-28 列印
　　本港前日新增四十三宗新冠肺炎確診個案，其中四名患者出現失去嗅覺和味覺的徵狀。有英國專家早前指或是感染新冠肺炎的一項指標。衛生防護中心表示，目前只靠病人主動告知，但相信病人失去嗅覺為暫時性，是否病毒引起相關徵狀，有待科學家研究。

　　衞生防護中心公佈，有一男三女患者失去嗅覺及味覺，分別由英國及美國返港。早前確診的本港空手道代表曾綺婷亦指其味覺及嗅覺曾一度失調，正慢慢回復正常。

  中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，查詢多所醫院後得知，失去嗅覺不是新冠肺炎的主要症狀，部份病人或患有鼻敏感，本身亦會影響嗅覺。英國鼻科學會與英國耳鼻喉科協會上周五發表聯合聲明，指中國、南韓及意大利均有大量新冠病毒感染者，出現嗅覺喪失或味覺減弱，在南韓的二千名輕症患者中，有三成失去嗅覺。

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