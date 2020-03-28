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入粵須自費隔離14日 港澳口岸大排長龍

2020-03-28 列印
　　廣東省疫情防控指揮部為進一步嚴控境外疫情輸入，由昨早六時起，所有經廣東口岸入境，包括港澳台地區人士及中轉旅客，均須接受核酸檢測，並自費集中隔離醫學觀察十四天。

　　大批市民趕在新規實施前，漏夜經深圳灣口岸入境深圳，現場大排長龍；在港珠澳大橋口岸，亦有人凌晨匆忙趕返內地。在澳門亦有逾千人，經路氹蓮花口岸和青洲口岸，輪候過關到珠海。

　　澳門的蓮花口岸需要實施潮水式人潮管制，有人越過警方封鎖線衝入口岸，情況一度混亂。有過境勞工認為當局安排倉卒，令過關人流集中在同一晚，反而增加病毒傳播風險。

　　在昨早六時前的八小時內，澳門可以通關的三個口岸，共處理約一萬一千六百人次出境，較近期同時段上升近十倍。

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