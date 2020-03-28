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越南暫緩出口禁令　港仍現搶米潮

2020-03-28 列印
■超市米架大量白米被搶購。
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　　新冠疫情下，越南海關在本周二一度宣佈暫停出口大米清關手續，以確保國家糧食安全。雖然有關禁令已於同日暫緩，但荃灣一間超市較熱門的白米，昨被市民購買一空。香港米行商會有限公司理事長陳建年強調香港目前有超過一個月米存量，呼籲市民毋須擔心。另外，澳門不少市民昨亦因廣東省實施新入境隔離政策，在人心虛怯下搶購大米。

　　另外，泰國因應國內雞蛋需求量大增，由前日起將禁止雞蛋出口七日，有關措施或會延長。食衞局指泰國雞蛋佔香港整體進口量百分之九，蛋品進口批發商表示，會增加其他地方的雞蛋進口量作替代，強調本港雞蛋供應充足穩定。

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