﻿確診暴增負壓房緊絀 公院瀕爆煲

本港昨天再多五十九人確診新冠肺炎，累計六百四十一宗，在沒有外遊紀錄的十九名新患者中，大部份直接或可能與酒吧聚集有關。醫管局指出，近期每日平均新增數十病例，負壓病房隨時爆滿，令醫院癱瘓，重申未來兩周為抗疫關鍵期，再次呼籲港人留在家中。



五十九宗新增確診中，四十三名患者潛伏期身處外地，十八人為海外留學生。十九名無外遊紀錄的新患者，包括三名尖沙咀All Night Long酒吧的顧客、三名酒吧群組員工及一名早前確診樂手的密切接觸者；另六人未知感染源頭，但當中四人曾到訪位於蘇豪、尖沙咀及西營盤等早前未公佈的酒吧，兩人未有可疑因素，其餘六人為早前個案的密切接觸者。



酒吧群組再添新症



衛生防護中心承認，多宗無源頭個案，反映病毒在社區傳播，盼以減少社區接觸去遏止，未來兩周為抗疫關鍵，再次呼籲港人留在家中，不要聚集。



此外，一名三十一歲機動部隊男警昨日不適求診，初步確診。他駐守西九龍總區，過去十四日曾參與反罪惡巡邏，無外遊紀錄。據悉，他亦無接觸日前確診的女警。酒吧和樂隊群組再多一人初步確診，她是一名四十歲菲律賓籍女子，本月二十二日至二十七日到訪澳門，其間每天到新馬路Jolibee午膳，曾到營地街市買餸，以及接觸一位外籍僱員。政府新聞處一名職員昨晚初步確診，有報道指，該職員曾到紐西蘭及英國，回港後一直在家工作。



男警及新聞處職員染疫



醫管局總行政經理何婉霞表示，每日新增數十病例，若情況惡化下去，擔心即使再努力增加負壓病牀亦未能應付，甚至會癱瘓醫院。她指，截至昨日中午，已使用一千零一十二張負壓病牀及五百三十四間負壓病房，使用率分別為六成二及七成四，但減去深切治療部和兒科病房，只有約八百張牀屬成人內科，成人病房供應緊張。



就有病人確診後，等待超過一日仍未能入院，何對此感到非常抱歉，承認大部份確診者需等待一日，部份甚至等待更久才獲安排病牀。她強調，正參考外國文獻，研究如何處理病人，局方亦會繼續改裝普通病房，作第二線隔離病牀，接收已在留院一段時間，病情相對穩定，無發燒及氣促，其他上呼吸道病徵亦有好轉的病人，以騰空一線病房予新確診患者。第二線隔離病房的設施以及對員工的保護，將與一線隔離病房同等。