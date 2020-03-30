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﻿冰島驚現全球首宗「新冠雙重感染」

2020-03-30 列印
deCODE行政總裁史提芬遜
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　　新冠狀病毒未受控，已見變種，殺傷力更大。冰島一名確診者體內驗出兩種新冠肺炎病毒，或成全球首名「雙重感染者」，其中一種為變種病毒，可能更具傳染力和更易致命。

　　外媒報道，一間冰島基因公司deCODE針對當地約六百名確診患者作基因檢測，發現一名患者體內出現兩種新冠病毒，出現不尋常的雙重感染，其中一個為變異種，較原始病毒更具攻擊力或傳染力，亦更易致命。

　　該公司行政總裁史提芬遜（右圖）表示，新冠病毒可能會隨時間及宿主而變異，變種後的病毒傳染性或更高，但目前未能證實這一點，亦不排除只是偶然。他指，公司在該患者的樣本發現的第二種病毒，此前沒有在冰島以外的地方發現過，可能是全球首宗雙重病毒感染個案。
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