外傭聚會太密集警到場勸喻

新防疫措施不准多於四人於公眾地方聚集，昨首日生效，街上人流較平時疏落，市民大都留意聚集人數，但在外傭熱門聚腳點，仍有多於四人違規席地而坐聚餐，要警員到場勸喻守規例。另外，規管餐飲業的措施生效後，有業界人士大呻生意難做，更有食肆遭舉報懷疑違規。



昨日不少外傭如常在假日聚餐。在熱門地點旺角道行人天橋，有超過四名外傭的群組在聚會，而群組間的社交距離也較少。警員在現場巡邏時，只勸喻外傭保持社交距離，並沒有驅趕她們；而銅鑼灣維園和中環遮打道及皇后像廣場，外傭人流較為疏落。有外傭對記者說，僱主要求她們另擇日子放假，並要求她們在休息日留在家中工作卻沒有「補水」。香港家庭傭工僱主協會建議，僱主可以記下外傭休息日留家的意願，以保障雙方權益減少誤會。



餐飲業歎生意難做



因應新規例，食肆的入座率需少於五成、每枱客最多限坐四人，以及餐桌間要保持一點五米距離等。昨日到酒樓飲早茶的食客批評新措施「很不方便」，需要跨枱與朋友閒聊；亦有酒樓經理坦言要為所有食客量度體溫，以及監察食客有否戴上口罩均有難度，希望盡快恢復正常。



但有市民舉報兩間分別位於跑馬地奕蔭街和土瓜灣新山道的食肆，餐室的入座率及餐桌距離懷疑違規例，警方接報後到場調查並作出勸喻。中小企食店聯盟召集人林瑞華批評政府公佈措施過於倉卒，有很多小店買不到探熱器，而要座位減半及保持餐桌距離令生意十分難做。



另外，特首林鄭月娥昨午到鰂魚涌一幢商廈內的食肆，視察防疫措施落實情況，呼籲全港市民忍耐生活上的不便，減少外出及保持個人衞生。



