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陳肇始：防疫禁令或擴大

2020-03-30 列印
　　政府為防疫勒令關閉六類場所，包括遊戲機中心、健身中心和電影院等，但不包括卡拉OK及麻雀館，食物及衞生局局長陳肇始昨強調，並非針對個別場所，或容許某些場所有「走盞」空間，而是基於風險評估，考慮到高風險場所有較多確診個案而定，又指局方會密切留意情況，有需要時不排除推出進一步措施。新措施暫定維持兩周，陳稱政府不希望以違法人數或發出多少告票，作為延長禁令的指標，重申希望市民自律減少聚集，同時會評估新增個案對醫療及檢疫設施帶來的壓力。」

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