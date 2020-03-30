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新人先註冊 婚宴延至年底

2020-03-30 列印
　　在政府的禁聚令下，少於二十人的婚禮可獲豁免。尖沙咀婚姻登記處昨有不少新人舉行婚禮，大部份只有十多人觀禮。新人溫生及溫太向傳媒說，由於沒打算擺酒，所以新措施對他們沒太大影響；另一對新人易先生及易太則向傳媒坦言，簽字儀式只邀請部份親友，已將婚宴改期至年底。

　　另外，臨近清明節，「祭祀先人」獲豁免只限於喪禮，或悼念未入土或火化的先人的場合，多於四人一同祭祖即屬違規行為。有多於四人的家族昨到將軍澳墳場，明言不會分批上山祭祖。

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