64歲港男遊秘魯染疫離世

一名香港男子上周五在南美國家秘魯旅遊期間，感染新冠肺炎離世。截至昨日，入境處共接獲八十六名滯留當地港人的求助，包括三十多名旅行團成員，入境處亦已聯絡死者家屬，並按家屬意願提供適切意見及協助，會繼續聯同駐秘魯大使館提供協助。



中國駐秘魯使館公佈，一名香港遊客上周五凌晨，因感染新冠肺炎引發心臟驟停，在庫斯科（Cusco）不幸去世，對此表示深切哀悼，已聯繫逝者家屬提供協助。當地媒體報道，六十四歲事主與妻子一起到庫斯科，入境時沒有病徵，一直遵守當地政府於本月十六日起實施的社會隔離規定，沒有求診。



截至前日，秘魯有六百七十一人確診，十六人不治，首都利馬（Lima）佔近八成病例。旅遊業議會指現有三個旅行團滯留秘魯，已滯留兩周，負責的旅遊社已盡力提供協助。公民黨立法會議員譚文豪透露，一名香港女子於庫斯科所住的旅館有人確診，須在房間隔離一至三個月，情況惡劣。



另外，仍有三十七名港人被困北非國家摩洛哥，主要集中在卡薩布蘭卡和馬拉喀什。有親人滯留摩國的吳小姐稱，知悉有滯留港人的緊急藥物已吃完，但目前摩國政府仍封鎖領空，促請港府主動介入，爭取讓港人早日回港。



政府發言人表示，已聯繫中國駐秘魯大使館及多家航空公司，盡力安排班機予滯留港人返港，由於當地正處全國緊急狀態，已向當地政府提出相關申請。另外，截至昨中午十二時，已有一百一十三人從摩洛哥乘坐不同航班返港或已作返港安排，仍有三十七名港人在摩洛哥，已與中國駐摩洛哥大使館及多家航空公司跟進，盡力安排機位。



