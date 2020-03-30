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陶源八酒家停晚市 富臨延長外賣優惠

2020-03-30 列印
　　政府推出防疫新例，限制食肆內人數。富臨集團昨公佈，旗下八間陶源酒家昨日起暫停晚市十四日，四間富臨酒家將繼續休業，以減少人群聚集機會。此外，富臨將延長外賣自取低至四八折優惠，鼓勵消費者外賣。

  該八間暫停晚市服務的陶源酒家包括灣仔、黃埔、旺角、九龍灣、國際廣場、奧海城、觀塘及沙咀道分店；四間繼續休業的富臨線餐館則包括香港仔、北角、上水及恆豐分店。

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