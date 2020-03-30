康文署關閉球場 「波牛」擅闖被警誡
確診暴增負壓房緊絀 公院瀕爆煲
本港昨天再多五十九人確診新冠肺炎，累計六百四十一宗，在沒有外遊紀錄的十九名新患者中，大部份直接或可能與酒吧聚集有關。醫管局指出，近期每日平均新增數十病例，負壓病房隨時爆滿，令醫院癱瘓，重申未來兩周為抗...
2020-03-30
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小童穿迷你防護衣 巧遇防疫員
新冠肺炎下，吉林長春近日出現一名身穿迷你防護衣的一歲男童，於火車站遊走時巧遇真防疫員，二人四目交投，場面搞笑。網民大呼「太有愛，萌化了！」。 據報，男童媽媽早前帶着兒子回上海打疫苗，因兒子不習慣戴口罩...
2020-03-30
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北韓再發射兩疑似導彈 月內四度試射 南韓籲停止行動
南韓軍方參謀本部偵測到北韓於周日清晨時分，向朝鮮半島東岸海域發射了兩枚懷疑是短程彈道導彈的飛行物，兩枚都降落在海中。南韓軍方呼籲馬上停止行動，不過青瓦臺沒有對事件表態；日本防衞省也相信兩枚都是導彈，並...
2020-03-30
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玥廬現樓洋房全面睇
華懋旗下已為現樓的西貢清水灣半島北純洋房項目玥廬，日前開放全新現樓洋房，發展商早前已推出項目全數10間洋房招標，以每日招標截標形式銷售，截標日期為4月30日。 玥廬新開放的7號屋示範單位，單位面積32...
2020-03-28
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染疫人數激增 次季難言樂觀 港股反彈終結勢尋底
新冠肺炎持續肆虐，全球逾66萬人確診，港股上周隨環球股市強勁反彈。市場人士認為，港股技術性反彈已屆尾聲，本周勢再逐步尋底，初步或於22500點水平尋找支持，料第二季開局亦反覆。 股市即將步入第二季，疫...
2020-03-30
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由禁提早煞科 到擬本季作廢 UEFA真亂
歐洲足協早前曾強調各地的聯賽必須完整結束，更不接受以現有積分作結等安排。不過，該會主席施弗林周六又突然改變立場，表示聯賽如果不能在六月底前重開，今季成績就應該作廢，無疑是「今天的我打倒昨天的我」。 本月中歐洲足協把今夏歐洲國家盃押後一年後，表示此舉是騰出時間讓各地完成今季聯賽，所以不接受各地賽事以現有積分提早完季、或透過附加賽決出冠軍及歐戰席位等方案，堅持所有聯賽必須完整結束才獲得承認。 主席︰六月底是死線 然而，歐洲足協周六又突然改變立場，主席施弗林直言疫情持續沒有改善的話，或會取消今季成績︰「沒有人知道疫情何時會結束，所以我們準備了多項計畫，目前正與各國聯賽、球...
2020-03-30
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新iPad Pro 手勢操控互動
剛推出的新一代iPad Pro，不但升級了處理器，鏡頭成雙，還加入增強AR應用的LiDAR感測器，但叫果粉最興趣的，相信是配合iPadOS 13.4利用配件大玩游標及手勢操控，如等不及5月開賣的Mag...
2020-03-30
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唔使宣傳 閉關太耐好口痕 林保怡約友飲茶 開「Talk show」
林保怡（Bowie）早前再跟ViuTV合作，為新劇《歎息橋》兼任監製和演員，雖則在港播放日期還未定，但早前他已宣佈劇集會於本月28日率先於內地網啟播，無奈新冠肺炎疫情持續，暫未能返內地宣傳的 Bowi...
2020-03-30
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社論——嚴守「四人聚」 執法不可手軟
為抗疫而限制四人以上聚集的法例，在昨天實施。市面所見，仍有市民懶理禁令，不少外傭繼續在公眾地方聚集，一些食肆的餐枱安排亦未完善。當局強調會先作勸喻，但病毒不饒人，當局不能讓有法不依的情況持續，必須盡快提出檢控，以起足夠的阻嚇作用。 隨著外來輸入病例急增，加上病源不明的感染個案，過去幾天香港新冠肺炎確診個案平均高達數十宗，不少患者仍未查出病源，令香港面對新一波疫情爆發的風險大增。 限制聚集的法例，已經生效，有必要徹底落實，以截斷病毒的傳播鏈。故此，當局的勸喻期，不能過長，而且法例暫定生效十四天，這十四天正是抗疫的最關鍵時刻，每一天的發展，都對控疫的成敗攸關，現在就要採取較強硬...
2020-03-30
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伊時論事——閒人喧賓奪主
在香港能夠成為馬主，可說是身份的象徵。如果愛駒勝出，更是一件賞心樂事。爭取一場頭馬從來不易。首先需要搜購一匹具有競賽能力的馬匹，取得獸醫及格並符合運港資格，然後安排運港，再選擇馬房並進行操練。經過數月的準備後再選取合適的賽事，又要視乎同場對手、檔位、天氣狀況及騎師的發揮才有機會獲勝。 近期出現一個現象，就是一些與馬匹毫無關係的「閒人」竟在凱旋門「搖曳生姿」，表現比得勝馬主更加興奮及搶鏡，令人產生錯覺：「這匹馬究竟與他或她有何關係？」相信「喧賓奪主」這四字就足以形容這個景象。其實每當在場內看到馬主們為愛駒打氣的情況，也會深受感動。當然如果你是台前幕後其中一員，感受會更深刻。不...
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