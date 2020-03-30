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康文署關閉球場　「波牛」擅闖被警誡

2020-03-30 列印
　　網上瘋傳有足球發燒友違反康文署規定，疑擅自進入已封閉的硬地足球場踢足球。從網民上載互聯網群組的一幀圖片所見，案發時正下着雨，網民稱事發於前日傍晚六時許，硬地球場已關閉，但仍有約有十名男子在球場踢球，疑他們擅自闖入。數名警員接報後進入球場了解，各「波牛」在看台接受查問。據悉，各人事後被警員警誡後獲放行離開。

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