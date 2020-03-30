內地新增45確診 僅一宗本土病例

內地過去一日新增四十五宗確診新冠肺炎，四十四宗為境外輸入，一宗本土病例來自河南，該名確診的五十九歲姓王女子是河南漯河市圖書館清潔工，發病前曾坐長途巴士到郟縣，在她的同學、任職郟縣人民醫院的姓張男醫生駕車陪同返鄉掃墓，兩人曾三次一同進食。而這名醫生一星期前與另外兩名醫生曾同枱食飯，其中一人有武漢出行史。這三名醫生均在早前已確診為無症狀感染者；王女是密切接觸者並最終確診。



鍾南山料不會出現第二波高峰



國家衞健委高級別專家組組長鍾南山認為，無症狀感染者對與其密切接觸的人的傳染率很高，但中國近期新確診病例不斷下降，可以說明中國沒有大量的「無症狀感染者」；他又估計，內地疫情不會出現第二波高峰。



