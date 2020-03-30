﻿科學園首辦網上職業博覽 全球逾萬創科人才「疫」市尋機會

科技園公司一年一度職業博覽，今年首次移師網上舉行，吸引一百六十間園區企業，提供超過一千一百個職位空缺。網上設有虛擬展覽攤位，供求職者瀏覽心儀工作，又可透過互動聊天室，與企業直接交流，甚至即時面試。



科技園公司指活動反應熱烈，首兩日累積參加人次達一萬八千，網站瀏覽量逾十萬次，並收到約五千份求職者履歷。香港科技園公司行政總裁黃克強表示，職業博覽已是第四年舉行，今年改以網上形式舉行，更方便全球創科人才參與，首兩日已吸引來自世界各地七十五個地區的人士參與，佔整體求職者近三成。



黃克強指隨香港創科不斷發展，衍生不少機會，即使現時面對挑戰，反令今次活動更有意義：「創科發展不能停步，希望透過博覽讓社會各界知道，創科行業仍機遇處處，即使現時環境存在一定挑戰，科學園這裏仍有不少機會。」



專為癌症病人提供快速基因檢測服務的善覓有限公司行政總裁施明耀指，他們期望能藉今次網上職業博覽招聘六人，「我們需要一些『初生之犢不畏虎』的應徵者，對於創新科技來說，一張白紙是最好的。」人力資源公司米高蒲志（Michael Page）總監藍宗傑則指，近期疫情雖影響不少行業，但反而令社會更重視科技應用，為創科行業帶來不少發展機會。他建議求職者在應徵時要顯示出其靈活性和多功能性，「工種方面，要顯示出一定的適應能力，另外員工們亦要擁有三頭六臂，可以多元化。」



科學園網上職業博覽2020，由即日起舉行至四月二十一日，主辦方於首七天即本月二十五至三十一日期間加入大量互動環節，包括互動網上分享會，邀請跨國企業、創業家、人力資源顧問等分享創科行業的發展前景、機遇及求職技巧等，有關分享會可於網上重溫。



活動詳情: https://hkstpcareerexpo.vfairs.com/



