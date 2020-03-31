﻿青年與母愁困劏房 確診兩日始入院

新冠肺炎患者不斷增加，醫院隔離病牀瀕臨爆滿，有確診者未能即時入院。一名居深水埗劏房的青年，不適後接受病毒測試，其後接獲通知確診，竟無救護車送他入院，他致電港府熱線卻無人接聽，等了兩日，至昨午才獲送院。與其同住的母親亦被送入檢疫中心。他批評當局不理他，令他被逼與母親困在劏房，擔心母親無事變有事。醫管局承認，有三十九名確診者正等候入院，局方將陸續啟用四百張二線隔離病牀，以應付更多病人的需要。



事主姓黃，二十一歲，在酒吧工作，與母親及一隻寵物犬住在深水埗基隆街一個不足二百方呎的劏房。他上周三（二十五日）發病後接受測試，上周六晚上八時半得知自己確診，其後至昨早一直致電當局熱線但無人接聽。他終在昨午一時許才獲送屯門醫院，其寵物犬在下午約二時半被漁護署人員送往檢疫，而母到傍晚亦被送駿洋邨隔離。



黃先生入院前表示，與其有密切接觸的酒吧同事已被送往檢疫中心，與他同住母親反而未獲安排，身為確診者亦一直未送入院，十分荒謬。他明言︰「同媽媽焗喺同一個空間！」擔心媽媽無事變有事。



母親及鄰居須接受隔離



協助病者的區議員李國權，指檢疫中心有空位，政府卻不即時送黃母入中心，令黃家十分無助，並承受極大壓力，形容他們是受害者。黃家居住的單位一劏成五，有劏房鄰居擔心受到感染，已自行遷往酒店暫住。衛生防護中心表示，黃母會被送檢疫中心，劏房住客即使互不相識，若與病人共用廁所的話，亦會被當作密切接觸者送檢疫。



醫管局總行政經理劉家獻承認，部份醫院的隔離病房使用率已達百分百，部份患者需要等一日才被收入一線隔離病房。截至昨午三時，仍有三十九名患者正等候入院。他說，重大事故協調中心會檢視所有確診個案，依病人的病徵分流到不同醫院。就衛生署網站前晚更新黃生的病人資料，指其留醫廣華醫院，劉未有回應以上屬人為錯誤，或是涉瞞報。



醫管局：39患者等候入院



劉強調，本周將陸續啟用四百張，由普通病牀改裝的第二線隔離病牀，接收病徵輕微或正在康復的患者。他稱，轉入二線隔離病房的病人，需超過四十八小時無發燒，無上呼吸道病徵和腹瀉，距離出現病徵超過十日、不需用儀器協助呼吸，以及血液測試良好。被問到預料二線隔離病牀何時爆滿，劉回應指，會與政府及相關部門探討不同方案，任何能夠解決病牀緊張的方法都會考慮。