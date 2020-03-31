﻿項明生抨滯留秘魯港女：偏向病毒行

疫情全球爆發，仍有港人往秘魯及摩洛哥旅遊，兩國早前封鎖領空，目前逾百名港人滯留當地，一名港男疑在秘魯確診後死亡。據悉，政府正跟航空公司協商，考慮派專機接回滯留兩國的港人，計劃收回機票等費用。滯留秘魯的港人S小姐抱怨當地旅社的膳食太差；旅遊達人作家項明生就此網上發帖批評，有港人在疫情發生後無視風險，「死都要去旅行」，卻推卸責任。



港府擬接回秘魯摩洛哥港人



秘魯及摩洛哥因防疫全面關鎖領空，一名滯留秘魯庫斯的香港男遊客確診，上周五死亡。現時有約八十六名港人滯留秘魯，三十七人滯留摩洛哥。消息指，港府正協助滯留港人尋找民航機票，正聯絡航空公司，研究派出專機接回他們，並計劃收回機票費用。此外，有持BNO的滯留港人昨日選擇乘搭英國包機前往倫敦。



港人S小姐本月五日前往秘魯旅行，目前滯留庫斯科，她接受傳媒訪問時抱怨，當地旅社的膳食太差，她又指，港府應支付期間的食宿費用。旅遊達人項明生就事件發帖，批評S小姐「明知外有毒，偏向病毒行」，質疑她接受傳媒訪問時「公主病發作」。他又指，據他了解，S小姐入住旅社最廉價的房種，日常免費早餐理應是麵包及麥皮；他質疑︰「難道秘魯人民欠咗backpacker香檳、三文魚及Parma Ham半熟溫泉蛋嗎？」



項質疑，當醫護呼籲大家居家不外出時，S小姐卻在秘魯「不停呃like影靚相」；他又指出：「陽光燦爛的天空之城馬丘比丘獨步絕美， 打卡一刻你可曾想到，有咁耐風流？」認為她出發前應買旅遊保險，而非「叫政府同市民幫你埋單」。



他提醒S小姐：「去旅行可以去到盡， 但就不要輸打贏要。Stay Home吧，公主！」他強調，疫情期間選擇出遊的港人要自行支付該次包機費用。