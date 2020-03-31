持香港身份證的被告成見恭介，現年三十一歲，昨天出庭時沒有律師代表，他求情時稱自己任職送外賣，已離婚，自十九歲起患抑鬱症，在青山醫院接受治療。案情指，他於今年三月八日在深圳灣口岸港方入境大堂，向獲授權人員報稱元朗一間青年旅館作為檢疫地址，接受十四天隔離，但兩日後他竟出境往內地，即遭截停，在警誡下承認犯罪，以及稱自己在港並無固定居所，入境後露宿元朗街頭。
他解釋往內地原因，是為了「探契媽個女」，現已知錯，希望「交下罰款，當庭釋放啦。」署理主任裁判官蘇文隆指被告新型肺炎檢驗結果呈陰性，無散播病毒，但病毒有十四天潛伏期，無人能保證檢測前無受感染，批評被告一開始無打算配合政策，行為自私，罔顧社會安全，或令醫護人員的努力徒勞無功，後果堪虞，故以四個月監禁為量刑起點，考慮到被告上周提堂時否認控罪，僅扣減四分一刑期，判其入獄三個月。
同日兩男亦判囚
另外，兩男分別經深圳灣口岸及港珠澳大橋入口管制站離境往內地時，被揭發違反檢疫令，一人稱想回鄉探望病母，另一人則說是要到內地遊玩解悶。兩人完成檢疫令後，昨在西九龍法院認罪，分別被判囚十天及六星期。
政府發言人歡迎有關裁決，指違反強制檢疫令屬刑事罪行，對違令者絕不容忍，重申遵從檢疫令對全港同心抗疫至為重要。根據《若干到港人士強制檢疫規例》，所有十四天內到過內地，以及從海外地區抵港人士，均須接受十四天強制家居檢疫，違令者一經定罪，最高可判處監禁六個月及罰款二萬五千元。