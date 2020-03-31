檢疫男虛報地址囚三月﻿﻿﻿官斥自私浪費醫護努力﻿

全城譴責違反家居隔離令的「自私精」，終於有三人被繩之於法。政府自二月初起對內地入境者實施十四日的強制檢疫令，但有人懶理四處走，引起播毒恐怖。其中一名香港市民於三月初在深圳灣口岸入境時虛報在港的檢疫地址，昨天於粉嶺裁判法院承認控罪，裁判官直斥其行為自私，白白浪費醫護人員的努力，他被判囚三個月，是首宗違反檢疫令而判監的案例。另外有兩男亦違反隔離令而被判囚。



持香港身份證的被告成見恭介，現年三十一歲，昨天出庭時沒有律師代表，他求情時稱自己任職送外賣，已離婚，自十九歲起患抑鬱症，在青山醫院接受治療。案情指，他於今年三月八日在深圳灣口岸港方入境大堂，向獲授權人員報稱元朗一間青年旅館作為檢疫地址，接受十四天隔離，但兩日後他竟出境往內地，即遭截停，在警誡下承認犯罪，以及稱自己在港並無固定居所，入境後露宿元朗街頭。



他解釋往內地原因，是為了「探契媽個女」，現已知錯，希望「交下罰款，當庭釋放啦。」署理主任裁判官蘇文隆指被告新型肺炎檢驗結果呈陰性，無散播病毒，但病毒有十四天潛伏期，無人能保證檢測前無受感染，批評被告一開始無打算配合政策，行為自私，罔顧社會安全，或令醫護人員的努力徒勞無功，後果堪虞，故以四個月監禁為量刑起點，考慮到被告上周提堂時否認控罪，僅扣減四分一刑期，判其入獄三個月。



同日兩男亦判囚



另外，兩男分別經深圳灣口岸及港珠澳大橋入口管制站離境往內地時，被揭發違反檢疫令，一人稱想回鄉探望病母，另一人則說是要到內地遊玩解悶。兩人完成檢疫令後，昨在西九龍法院認罪，分別被判囚十天及六星期。



政府發言人歡迎有關裁決，指違反強制檢疫令屬刑事罪行，對違令者絕不容忍，重申遵從檢疫令對全港同心抗疫至為重要。根據《若干到港人士強制檢疫規例》，所有十四天內到過內地，以及從海外地區抵港人士，均須接受十四天強制家居檢疫，違令者一經定罪，最高可判處監禁六個月及罰款二萬五千元。



