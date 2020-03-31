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確診PTU警員 曾在西九野餐

2020-03-31 列印
確診PTU警員 曾在西九野餐
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　　一名駐守石硤尾警署的機動部隊男警員確診新冠病毒，為第三名中招警員。患者三十一歲，上周五放假時，曾與三、四名朋友去西九文化區野餐，上述朋友為密切接觸者。他翌日在石硤尾警署返夜更，其間並無與同事食飯，其餘時間有戴口罩，故其同僚不屬密切接觸者。該警員前日起發燒，到明愛醫院求醫。患者無外遊記錄，過去十四日曾參與反罪惡巡邏，與較早前確診的深水埗女警無關係，未知其感染源頭。

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