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何栢良︰港陷「戰時狀態」

2020-03-31 列印
　　港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，本港過去十日確診個案增加約四百三十宗，認為已達至公營醫療的臨界點，形容本港已進入「戰時狀態」，估計短時間內可能單日超過一百宗確診。他建議政府立法要求市民在公眾場所戴口罩，亦不排除須實施戒嚴的需要。

　　何說，讓病情穩定的病人在安全情況下離開醫院是可行，但強調他們仍有傳播風險，若糞便等檢測樣本仍呈陽性，不能讓他們回家，指部份舊式大廈排污渠殘舊，可能造成大廈群組爆發風險。

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