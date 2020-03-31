何栢良︰港陷「戰時狀態」

本港陷入抗疫持久戰，隨着確診病人數目增加，醫院負壓病房不敷應用，有市民被確診之後，要等候兩天才獲送院治療，對堵截病毒擴散，極之不理想。在預計疫情持續下，港府要加快擴充病房，同時增強檢疫中心的接收能力，即使面對困難重重，也要着力推行。 醫管局承認，截至昨天，仍有三十九名確診病例等候入院，由於他們有播毒的可能性，在入院之前，即使自律留在家中，但香港家居狹少，家人或緊密接觸者亦有受感染的風險。如果確診者不自律，外出活動，後果不堪設想。 負壓病房不足，致令醫院未能即時接收所有確診者，但不能甚麼也不做，醫管局應採取遙距措施，例如派人致電查詢患者在家狀況，勸喻他不要接觸他人，減少播毒的...

2020-03-31