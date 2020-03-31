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消委會澄清食米供應穩

2020-03-31 列印
■消委會指本港的食米供應穩定，現時約有一個月的食米存量。
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　　越南暫緩出口大米的禁令後，一度傳出泰國亦將暫停出口大米。消費者委員會昨日特意在社交媒體澄清，指有關謠言全無根據，泰國官方亦澄清並無此事，並引述香港食品委員會指，本港的食米供應穩定，現時約有一個月的食米存量，呼籲市民毋須恐慌搶購。

　　米業代表指，食米在香港是一種儲備商品，受政府監管，本港一向貯存足夠的儲備米糧，可供全港市民十五天食用，另外，各進口米商一般亦會貯存超過兩星期存貨作售賣之用，總體而言香港現時食米存量約一個月，向市民大派定心丸。

　　消委會提醒市民，切勿過量儲存食米，因為在回南天，食米容易因化學化用而變質或生穀牛，建議把食米存放在較乾燥和陽光不直射的地方，如包裝開封後，最好放有蓋器皿之中，避免外來的蟲或水份進入。有關更多防疫及個人衞生貼士，市民可瀏覽消委會的《齊心抗疫》專頁。

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