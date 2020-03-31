報販公廁偷六盒口罩囚14日

六十八歲報檔小販涉於前日（二十九日）在灣仔一公廁內偷竊一個載有六盒口罩的紙袋，遭在附近巡邏的警員發現，並起訴他一項偷竊罪。被告昨於觀塘裁判法院承認控罪，由於他月初才干犯相同罪行，裁判官判他入囚十四天。



案情指，前日下午四時許，有警員在灣仔軒尼詩道一帶巡邏時，發現被告形跡可疑，遂截停調查。其間被告承認在堅拿道公廁偷走上述紙袋，內裏載有三百個口罩供自用。該警員遂以拾遺不報的罪名將他拘捕。



辯方求情提到，被告黃貴枝為報檔小販，但攤檔因疫情而停業，其生計大受影響，只能靠生果金過活。裁判官徐綺薇表示，被告於三月初時，兩度因偷竊而留有案底，當時法庭僅判他罰款了事，惟被告一再重犯，罰款顯然起不到阻嚇作用，考量他主動認罪扣減三分一刑期，判處他監禁十四天。



