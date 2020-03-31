美疫情料兩周內到頂 特：病亡20萬內已算好

美國新冠肺炎累計十四萬三千多宗確診，二千五百多人死亡，仍是全球疫情最嚴重的國家。總統特朗普預料，死亡人數將於兩周內到達頂峰，又指若將死亡人數控制在十至二十萬人內，已證明當局做得很好。



美國昨日新增一萬七千九百五十四宗確診病例，累計十四萬三千零七十一宗，二千五百一十三人死亡。當局本月中要求國民避免不必要外遊，避免到酒吧、餐廳，以及不要參加超過十人的聚會。



美國總統特朗普宣佈，有關防疫措施的期限，將會由四月十二日，延長至三十日；他期待美國能在六月一日前走上復甦之路。



美國有傳染病專家預計，全美可能會有十萬至二十萬國民染疫死亡。對此，特朗普認為如美國能夠將染病死亡人數，由原先他預計可能達到的二百二十萬，控制在十至二十萬之內，意味美國已做得很好。他又預計，疫情將於兩周內到達死亡人數的高峰。



意大利延長封鎖期



意大利再多五千二百一十七確診病例，累計九萬七千六百八十九人，增幅降低，但死亡人數增加七百五十六人，共一萬零七百七十九人死亡，仍是全球最多死亡病例的國家。當局逐步實行封鎖，昨日決定延長封鎖期限。



西班牙逾1.2萬醫護確診



西班牙一日新增近六千四百宗確診，累計近八萬五千二百宗，成為繼美國及意大利後，最多人染病的國家，累計七千三百四十人不治。



西班牙當局表示，全國大約一萬二千三百名醫護確診，相當於病例總數的百分之十五。



72%國民滿意英揆抗疫



另外，英國首相約翰遜確診感染新冠肺炎後，一直居家隔離並進行遠程辦公，據英國《太陽報》報道最新民意調查顯示，百分之七十二的英國選民對約翰遜的表現感到滿意；英國當局表明，「禁足令」等防疫措施需持續一段相當長的時間。