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打工仔工資 中位1.8萬元

2020-03-31 列印
■統計處公佈，非技術工人的每月工資中位數最低，為一萬二千九百元。資料圖片
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　　統計處昨日公佈二○一九年五月至六月，政府僱員以外的本港僱員每月工資中位數是一萬八千二百元，較去年同期高百分之三點八，每小時工資中位數是七十三元，較去年同期高百分之三點六。

　　按職業組別，工資中位數最高行業為教育及公共行政達二萬九千二百元；非技術工人的每月工資中位數最低，為一萬二千九百元，其次是服務工作及銷售人員。按性別，男性每月工資中位數為二萬零七百元，女性的是一萬五千九百元。

　　此外，每小時工資中位數方面，去年五月至六月，男性僱員為八十一元，而女性僱員為六十四點七元。

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