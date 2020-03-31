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美股中段升492點

2020-03-31 列印
　　外圍市場仍然受疫症消息影響，美國股市本周首個交易日，杜指早段走勢反覆。杜指中段報二二一二九點，升四百九十二點；納指則報七七一八點，升二百一十五點。滙控美國預託證券價格見四十四點四三港元，跌零點○七港元；騰訊則見三百八十三點三四港元，升六點七四港元。紐約期金報每盎司一千六百四十五點二美元，跌八點九美元；紐約期油則報每桶二十點三美元，跌一點二一美元。

　　肺炎疫情持續，美國總統特朗普指出，憂慮疫情對美國經濟的影響，並希望盡量降低死亡人數。美國財長努欽則預期，本周可啟動中小企貸款計劃，預計三個星期之內，可寄出相關支票。

　　歐洲股市亦向好，英國富時指數收市報五五六三點，升五十三點；法國CAC指數收市報四三七八點，升二十七點；德國DAX指數收市報九八一五點，升一百八十三點。
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