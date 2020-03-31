涉嫌刑事毀壞勒索及販毒 ﻿屯門打擊青少年犯罪﻿﻿ 警共拘60人包括15學生﻿

警方在上周於屯門展開代號「踏影行動」打擊青少年犯罪活動，拘捕六十人，年齡介乎十二至四十九歲，其中十五人仍為學生，涉嫌刑事毀壞、勒索及販毒等。



屯門警區年初起發現區內青少年結黨欺凌，並參與傷人、行劫等嚴重罪案，於是在三月二十二日至二十九日，展開一連八日代號名為「踏影」的行動。



搗武器庫檢開山刀鐵通



屯門警區反三合會行動組督察盛尉仁指，警方在區內蒐集犯罪活動及背後教唆、唆擺犯罪活動的證據，在全港拘捕六十人，包括三十二男、二十八女，四十名被捕者年齡少於二十四歲，涉嫌罪行包括襲擊致造成實際身體傷害、刑事毁壞、勒索、刑事恐嚇、侵犯、非禮、販毒等。



警方又偵破七宗案件，包括破獲專門招待青少年的無牌酒吧、吸毒場所，包括武器庫及三宗毒品案。警方配合軍裝警員到區內二十三處娛樂場所、罪案黑點及牌照巡查等，在相關地點搜出二十一克不同種類毒品，包括可卡因、霹靂可卡因、冰毒及海洛英，檢獲約十一點五萬元相信為販毒收益。警方發現犯罪份子於社交媒體，向青少年售賣毒品，以毒品「快餐車」將毒品送至對方手上。



警方在一個武器庫內，檢獲開山刀、斧頭、鐵通等。另外，警方在無牌酒吧搜出三百支酒精。四名被捕人被控涉嫌販毒，部份人在過去一星期就相關案件已被提堂，五十六人已獲准保釋。



盛尉仁強調，不論任何年齡犯法，都要承擔相應責任。為了幫助被捕青年改過自身，屯門警區助理指揮官（刑事）警司李淑儀表示，警方會將情況合適的二十四歲以下被捕青少年，轉介有關社工機構，以便被捕時獲得輔助、支援，及早重回正軌。



