跑馬地警署遭掟汽油彈

跑馬地警署昨日凌晨被投擲四枚汽油彈，火勢波及泊於附近咪表位一輛私家車，警方列作縱火案調查，正追緝三名戴口罩的黑衣人。事發於昨日凌晨約二時，位於跑馬地成和道六十號跑馬地警署，被人投擲四枚汽油彈縱火。保安員巡邏時聽到響聲後，見到數名男子沿成和道往山上方向離去。警方之後在停車場地上發現兩枚正在燃燒的汽油彈，和另一枚無著火的汽油彈。



消防接報到場調查，警方懷疑有人在桂芳街投擲汽油彈入警署，其中三枚越過約二點五米高的圍欄，墮下警署停車場，另一枚被圍欄擋着反彈地上，跌於街上一輛黑色七人車旁，左車身熏黑，地上遺下玻璃碎片。警員事後在附近一帶兜截但無果。



警員於現場檢走玻璃碎片作進一步檢驗。案件列作縱火，交由灣仔警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕，警方正追緝三名案發時戴口罩、身穿黑色上衣及黑色褲的男子。案件中無人受傷，毋須疏散。



