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八成三書展商冀減租一半

2020-03-31 列印
　　疫情勢影響一年一度的書展，有即將參與書展的參展商組成「2020香港書展關注組」，向二百四十個攤位進行問卷調查。結果顯示，九成半受訪參展商認為今年生意額會下跌，當中六成人預計生意額會減少百分之五十以上，另有三成八人希望取消書展，三成三人則希望延遲書展。若書展如期舉行，七成人指會如期參加，另有八成三人希望貿發局可以減租一半。

　　關注組指出，由於參展商籌備書展需要兩至三個月，因此要求貿發局在五月十五日或之前，確定書展是否可如期舉行。

　　若書展如期舉行，關注組促貿發局應減免租金一半，並指若有展商選擇不參與本屆書展，局方應允許已報名參加的參展商在五月中之前退出，及可領回參展費用。

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