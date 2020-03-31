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爆竊UA財務創辦人大宅 智利兄弟囚28月

2020-03-31 列印
■警方在爆竊案後到場調查。
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　　UA亞洲聯合財務創辦人長原彰弘擁有的山頂豪宅去年二月遭爆竊，兩名來自智利的兄弟撬窗爬入屋內，盜去近二百五十萬元及九隻名錶等，共值一百四十七萬元財物。兩男昨於區域法院承認一項爆竊罪，被判囚二十八個月。

　　首被告指財困需支付家人醫藥費用而犯案，次被告則因有三名子女及一名殘疾姐姐而有財務重擔，已深感後悔。

　　首被告為ROMERO GALLEGOS LUCAS ALEJANDRO（二十四歲），次被告為CASTRO GALLEGOS GUILLERMO ANTONI（三十六歲）。兩人被控在去年二月十七日進入山頂白加道一豪宅，偷竊九隻手錶等財物以及大批外幣。現時約有四十四萬港幣物歸原主。

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